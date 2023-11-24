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"Мы слышим взрывы". Известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине

Пятница 24 ноября 2023 17:30
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"Мы слышим взрывы". Известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Артем Пивоваров отменил концерт в Дублине, Ирландия. Такое решение было принято из-за терактов и протестов, которые начались в городе после нападения мужчины, в результате которого пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Артем Пивоваров стал свидетелем теракта в Дублине

По словам артиста, стычки происходили недалеко от площадки, где он должен был выступать.

&quot;Мы слышим взрывы&quot;. Известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

"Сейчас 23 ноября, 20:10 по местному времени, мы находимся в городе Дублин, где должны были проводить благотворительный концерт. На соседней улице от нашей площадки, в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы", - сказал Артем.

Также он добавил, что концерт не состоится, и попросил поклонников сохранять спокойствие.

"Для безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности". ", - подытожил Пивоваров.

Что известно о ситуации в Дублине

В четверг, 23 ноября, в центре города Дублин вооруженный ножом мужчина ранил пятерых человек рядом со школой - двоих взрослых и троих детей. Молодая женщина и 5-летняя девочка получили серьезные ранения.

Через несколько часов на улицы ирландской столицы вышли люди. Толпа, скандировавшая антииммигрантские лозунги, столкнулась с полицейскими.

Протестующие также подожгли полицейскую машину и автобус.

Нападающий задержан, власти не разглашают личные данные этого человека, но антииммигрантски настроенные активисты заявили, что он - иностранец.

Напомним, ранее мы писали, что украинская гимнастка влипла в грандиозный скандал и вылетела из сборной.

Также украинский певец и боец ВСУ высказался об артистах, которые не пошли на фронт.

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