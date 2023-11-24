"Ненавижу эту страну всей душой". Украинская гимнастка влипла в грандиозный скандал и вылетела из сборной

Украинская гимнастка Влада Никольченко попала в грандиозный скандал из-за своих высказываний в адрес Польши. На ее слова сначала отреагировали в Федерации гимнастики Польши, а потом и в Украинской федерации гимнастики.

Что известно об этом скандале и как наказали Владу Никольченко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Несколько дней назад Влада Никольченко написала в своем stories следующее: "Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые тут живут. Я тут только потому, что в моей родной стране закрыли аэропорт".

Речь в ее посте шла о Польше. Сама 20-летняя гимнастка родом из Харькова.

После волны хейта, Влада извинилась за свои высказывания и сообщила, что у нее был нервный срыв.

"У меня был психологический срыв… С каждым, даже потусторонним конфликтом из-за войны в моей стране возникает стресс и выходит из меня без моего разрешения в таком агрессивном виде. Это была ситуативная эмоция, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне. Простите", - написала она позже.

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Петр Дец, экс-генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши, отреагировал на слова Никольченко и связался с Ириной Блохиной, которая выразила искренние извинения Польши за Владу. Она призналась, что в шоке из-за высказываний спортсменки.

"Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и что она никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя по экзотическим местам", - добавил он.

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Отреагировали на ее высказывания и в Украинской федерации гимнастики.

"Украинская федерация гимнастики сообщает, что относительно высказываний Влады Никольченко на ее странице в социальной сети Instagram начало дисциплинарное расследование", - сказано в сообщении.

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Никольченко исключат из сборной Украины. Такое желание выразил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности. В то время, когда президент и правительство прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача - показывать миру, что украинцы - зрелый, состоятельный, мудрый народ достойный быть полноправным членом цивилизованного общества. В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывшая член национальной сборной, вредна для нашей страны, недопустима и не может остаться без нашей реакции", - заявил он.

Для справки

Влада Никольченко родилась 9 декабря 2002 года в Харькове. Выступает в индивидуальном первенстве. В 2018 году стала победительницей финала Гран-при. Дважды стала обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами. Призерка чемпионата Европы и европейских игр. Мастер спорта Украины.