В Ирландии мужчина напал с ножом на детей, по меньшей мере, пятеро пострадавших

Согласно данным издания, по меньшей мере трое детей получили ножевые ранения во время нападения. Некоторые источники утверждают, что количество пострадавших может возрасти после получения дополнительной информации. Подозреваемый в нападении уже был задержан. Он также был ранен, однако, как полагают, ранения он нанес себе сам.

Thoughts and prayers for those children and bystanders who were brutally attacked today outside a school on Parnell Square. A word of thanks also to the bystanders who tackled and disarmed the madman. And the medical services who are attending the scene. #Parnell #Parnellsquare pic.twitter.com/2xMXYd9nml