"Ми чуємо вибухи". Відомий український співак опинився в епіцентрі теракту у Дубліні

За словами артиста, зворушення та сутички відбувалися неподалік від майданчика, де він мав виступати.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

"Зараз 23 листопада, 20:10 за місцевим часом, ми перебуваємо в місті Дублін, де мали проводити благодійний концерт. На сусідній вулиці від нашого майданчика, за 100 метрів почалися теракти та протести. Ми чуємо вибухи", - сказав Артем.

Також він додав, що концерт не відбудеться, і попросив прихильників зберігати спокій.

"Задля безпеки наших слухачів ми разом з адміністрацією майданчика вимушені скасувати концерт. Евакуація з майданчика відбувається не з нашого побажання, це умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій. Місцева влада та органи роблять усе можливе для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку", - підсумував Пивоваров.

У четвер, 23 листопада, у центрі міста Дублін озброєний ножем чоловік поранив п'ятьох людей поруч зі школою - двох дорослих і трьох дітей. Молода жінка і 5-річна дівчинка дістали серйозні поранення.

Через кілька годин на вулиці ірландської столиці вийшли люди. Натовп, який скандував антиіммігрантські гасла, зіткнувся з поліцейськими.

Thoughts and prayers for those children and bystanders who were brutally attacked today outside a school on Parnell Square. A word of thanks also to the bystanders who tackled and disarmed the madman. And the medical services who are attending the scene. #Parnell #Parnellsquare pic.twitter.com/2xMXYd9nml