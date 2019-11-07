У Борисполі з-під варти втік росіянин

Фото: росіянин, який втік з-під варти (kv.npu.gov.ua)

Громадянин РФ був затриманий в аеропорту "Бориспіль"

У Борисполі у четвер, 7 листопала, під час доправлення до ізолятора тимчасового тримання втік з-під варти громадянин Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, 51-річний росіянин був затриманий правоохоронцями в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Щодо іноземця було складено протокол затримання для подальшої екстрадиції в Росію, після чого його мали доправити до ізолятора тимчасового тримання.

"Під час доправлення іноземця-зловмисника до ІТТ, він скоїв втечу. Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, коричнева куртка. Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті виски, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору", - зазначили в поліції.

Крім того, за фактом втечі росіянина з-під варти керівництво поліції Київської області призначило службове розслідування. Наразі ведуться пошуки втікача.

Фото: громадянин РФ, що втік з-під варти (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі під час під час слідування залізничної варти один з ув'знених спробував втекти від правоохоронців. В результаті інциденту загинув один військовослужбовець Національної гвардії.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений, засуджений за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі.