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Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

STYLERЖиття    07.11.2019 - 11:41
Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)
Укрзалізниця потрапила в новий скандал через написи в поїздах (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову в центрі скандалу

Укрзалізниця потрапила в скандал через російські написи у вагоні поїзда. Український журналіст Майкл Щур сильно обурився тим, що в поїзді № 49 Київ-Трускавець електронне табло відображає інформацію російською мовою. Крім того, вказівні таблички теж не українській. Про це Щур написав на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що компанії слід поміняти своє ставлення до мовного питання, оскільки на дворі вже кінець 2019 року і навіть світові аеропорти у себе вказують Kyiv, а не Kiev.

Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

Укрзалізниця потрапила в новий скандал через написів в поїздах (фото: facebook.com/michael.shchur.3

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

Укрзалізниця потрапила в новий скандал через написів в поїздах (фото: facebook.com/michael.shchur.3

  • Це все дрібниці і легкі пережитки, а ось кілометрові пікети на УЗД досі відміряють від Москви. Так у моєму рідному Мукачеві на вокзалі стоїть стовпчик з цифрою 1705, і так на всьому протязі шляхів. МШС СРСР живіший за всіх живих;
  • Додаток на українському, а листа все одно російською надсилають;
  • Тут від них кондиціонер не дочекаєшся у вагоні з кондиціонером, а ви про мову.

Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через гриби у вагоні поїзда, який їхав із Запоріжжя до Бердянська. Пасажири помітили, що гриби почали рости під столиком. Знімок облетів мережу і викликав безліч коментарів.

Раніше повідомлялося про те, що жителі Київської області поскаржилися на жахливий стан вокзалу на станції "Роток".

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