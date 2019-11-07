Укрзалізниця оскандалилася через написи в поїздах (фото)

Укрзалізниця знову в центрі скандалу
Укрзалізниця потрапила в скандал через російські написи у вагоні поїзда. Український журналіст Майкл Щур сильно обурився тим, що в поїзді № 49 Київ-Трускавець електронне табло відображає інформацію російською мовою. Крім того, вказівні таблички теж не українській. Про це Щур написав на своїй сторінці в Facebook.
Він також зазначив, що компанії слід поміняти своє ставлення до мовного питання, оскільки на дворі вже кінець 2019 року і навіть світові аеропорти у себе вказують Kyiv, а не Kiev.
Укрзалізниця потрапила в новий скандал через написів в поїздах (фото: facebook.com/michael.shchur.3
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
Укрзалізниця потрапила в новий скандал через написів в поїздах (фото: facebook.com/michael.shchur.3
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через гриби у вагоні поїзда, який їхав із Запоріжжя до Бердянська. Пасажири помітили, що гриби почали рости під столиком. Знімок облетів мережу і викликав безліч коментарів.
Раніше повідомлялося про те, що жителі Київської області поскаржилися на жахливий стан вокзалу на станції "Роток".