Київрада готується ввести нові правила в метро

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

У київському метро можуть заборонити торгівлю та жебракування

Київрада підготувала проект нових правил користування Київським метрополітеном, зокрема, під заборону може потрапити торгівля і жебрацтво. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований проект.

У підготовленому проекті нових правил забороняється перевезення тварин без кліток або контейнерів, велосипедів, торгівля і гучна музика. Також повідомляється, що неохайному пасажиру можуть відмовити у проїзді і не пустити його в метро. Уточнюється, що під це визначення потрапляє людина частково оголена, в нижній білизні, без взуття або в брудному одязі.

Крім тото, в метро заборонять їздити на самокатах, роликових ковзанах та скейт-бордах, а велосипеди потрібно буде провозити в чохлі або розібраному вигляді. Також забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах.

Фото: проект рішення Київради

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі в Києві.

Також раніше повідомлялося, що Київрада хоче ввести мораторій на нове будівництво.