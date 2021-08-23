У Києві на День Незалежності закриють кілька станцій метро: як зміниться графік

У Києві на День Незалежності зміниться робота столичного метрополітену. Частина центральних станцій буде закрита на вхід в певні години, а роботу метрополітену і наземного транспорту продовжили на дві години.

Як працюватиме транспорт Києва в День Незалежності, повідомили в КМДА.

У ніч з 24 на 25 серпня в Києві метро і наземний транспорт продовжить роботу на дві години.

Які станції будуть закриті:

23 серпня протягом дня буде закрита на вхід і вихід станція "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.

24 серпня від початку руху до 13: 00 буде закрита на вхід і вихід станція "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і станцією "Хрещатик". Потяги курсуватимуть без зупинок.

24 серпня з 8:00 до 13:00 буде закрита на вхід і вихід станція метро "Хрещатик" (з боку Алеї Героїв Небесної Сотні)

За необхідності 24 серпня можуть ввести такі обмеження:

Перед початком святкового концерту (18: 30) залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська".

Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливі обмеження (закриття) входу на станціях: "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", і "Палац Спорту".

До киян звернулися з проханням враховувати обмеження під час планування своїх поїздок по місту в День Незалежності.

Як працюватиме метро в Києві 23 і 24 серпня