День Незалежності України: яскраві привітання зі святом у віршах і картинках
День Незалежності України українці відзначають сьогодні, 24 серпня. Цього року виповнилася кругла дата - 30 років з моменту, коли СРСР розпався і наша країна здобула незалежність.
Найкращі вітання зі святом у віршах, прозі і картинках, ви можете подивитися в нашому матеріалі нижче.
Поздоровлення у віршах
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
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Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
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Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!
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Святковий день – 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна – незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.
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Поздоровлення в прозі
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З нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
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Шановні українці! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. З великим святом вас!
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Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.
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Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З того часу, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.
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Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!
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Поздоровлення в картинках
Нагадаємо, ми писали, де і коли дивитися парад до 30-річчя Дня Незалежності України.
Ми також писали про те, що в мережі з'явилося зачаровує відео з 30 країн світу в День Державного Прапора України.