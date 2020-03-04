У Києві евакуювали залізничний вокзалу через повідомлення про мінування

Фото: ж/д вокзал в Києві (РБК-Україна)

Поїзди курсують за графіком

У Києві евакуювали весь персонал і пасажирів з центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" в Facebook.

Як зазначили в УЗ, повідомлення про замінування вокзалу надійшло 4 березня близько 15:00. На даний момент робота вокзалу тимчасово обмежена, проводиться перевірка вибухотехніками, кінологами та правоохоронцями.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в Києві. Тільки надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано", - повідомили в "Укрзалізниці".

Відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку підземні переходи.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" Національна поліція відновили супроводження поїздів правоохоронцями. Поліції в поїздах не було з 2013 року.

Також РБК-Україна писало, що комітет рекомендував Верховній раді посилити відповідальність за неправдиве мінування. У Раді вважають, що останнім часом кількість помилкових повідомлень про замінування набуло загрозливого масштабу.