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У Дніпрі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 21:11
У Дніпрі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хлопчик отримав травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого стегна, відкриту травму живота

У Дніпрі 29 лютого в руках дитини вибухнув невідомий предмет, який хлопчик знайшов біля будинку і спробував розібрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

"Сьогодні, в місті Дніпро близько 11:00 стався вибух у провулку Рубіновий. Є постраждалий - хлопчик 2011 народження", - йдеться в повідомленні.

Хлопчик отримав травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого стегна, відкриту травму живота, він госпіталізований в дитячу лікарню. Попередньо встановлено, що потерпілий хлопчик біля будинку знайшов предмет, схожий на трубку, і почав його розбирати.

За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правової кваліфікації ч. 1 ст. 264 КК (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, в Харкові на станції метро "Площа Конституції" поліцейські виявили у чоловіка гранату. Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені 27 січня близько 22:30.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 26 січня в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

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