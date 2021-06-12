У метро Києва назвали собівартість поїздки: вище в кілька разів

Тариф на проїзд в метро Києва в кілька разів нижче, ніж собівартість поїздки, встановлена в 2021 році та прописана у фінансовому плані, розповіла заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Про це вона повідомила в ефірі " Громадського радіо ".

Так, в керівництві столичної підземки вважають, що поїздка насправді повинна коштувати більш ніж удвічі дорожче, ніж зараз пасажири платять за користування метро - 8 гривень за проїзд.

"Цього року у нас прийнятий відповідно до процедури фінансовий план підприємства. На цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок", - зазначила Макогон.

Вона наголосила, що мова йде не про тариф, а про собівартість метро.

Таким чином собівартість проїзду в метро вище за діючий тариф у 2,5 раза.

Макогон також звернула увагу на плани оновити вагонний парк, для чого збираються закупити 50 нових вагонів. Кожен вагон обійдеться для міського бюджету в 1 мільйон євро, а вся сума - 50 мільйонів - буде взята за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Всі нові вагони курсуватимуть на "зеленій" гілці метро, оскільки після відкриття двох нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" в рамках продовження лінії від "Сирця" до житлового масиву "Виноградар" на цій гілці буде необхідно тримати графік курсування поїздів. Отримати вагони хочуть до відкриття цих станцій.