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Жителям Києва розповіли, коли подорожчає транспорт

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Київ, Середа 09 червня 2021 09:26
Жителям Києва розповіли, коли подорожчає транспорт Фото: у Києві поки не дорожчатиме громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві найближчим часом не планують підняти тариф на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє видання "Депо" посилаючись на відповідь КМДА.

Так, У КМДА повідомили, що найближчим часом у столиці не планується подорожчання проїзду в наземному громадському транспорті та метрополітені.

За словами міської влади, розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті здійснюють профільні Комунальні підприємства, посилаючись на накази Мінстрансу та Мінінфраструктури України Про порядок формування вартості проїзду в метрополітені, автомобільному та електричному транспорті.

Щодо підвищення вартості проїзду, в КМДА повідомили, що станом на 7 червня підприємства транспорту з приводу подорожчання проїзду в міському пасажирському транспорті, який вже працює в звичайному режимі руху, до Департаменту економіки та інвестицій не зверталися.

Нагадаємо, що українці обурилися тим, що Київський метрополітен звернувся з проханням до київської влади з проханням підтримати комунальне підприємство. Метрополітен пропонує або підвищити проїзд у транспорті, або збільшити фінансування з боку столиці.

Читайте також, що у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду.

А також розповідали про те, що киянам повідомили, на скільки може подорожчати проїзд у метро.

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