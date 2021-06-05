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У Києві до кінця року планують відкрити хоча б одну станцію метро на Виноградар

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Київ, Субота 05 червня 2021 20:51
У Києві до кінця року планують відкрити хоча б одну станцію метро на Виноградар Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До кінця цього року в Києві може з'явитися нова станція метро. Зокрема, нова станція метро повинна відкритися на Виноградарі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що стосується метро (на Виноградар, - ред.), то я постійно перевіряю. З 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено. Залишилося ще кілька речей. Там трохи є порушення за термінами. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що в кінці року ми зможемо відкрити станцію", - заявив він.

При цьому він додав, що щонайменше одна станція метро в цьому році повинна бути відкрита.

"У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути", - запевнив мер столиці.

Нагадаємо, раніше планувалося, що метро на Виноградар відкриють у грудні 2021 року. Проект передбачає будівництво двох нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

Раніше повідомлялося, що через пандемію COVID-19 будівництво метро на Виноградар у Києві може затягнутися на рік.

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