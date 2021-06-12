В метро Киева назвали себестоимость поездки: выше в несколько раз

Тариф на проезд в метро Киева в несколько раз ниже, чем себестоимость поездки, установленная в 2021 году и прописанная в финансовом плане, рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Об этом она сообщила в эфире " Громадського радіо ".

Так, в руководстве столичной подземки считают, что поездка на самом деле должна стоить более чем вдвое дороже, чем сейчас пассажиры платят за пользование метро - 8 гривен за проезд.

"В этом году у нас принят в соответствии с процедурой финансовый план предприятия. На этот год себестоимость поездки составляет 20 гривен 5 копеек", - отметила Макогон.

Она подчеркнула, что речь идет не о тарифе, а о себестоимости метро.

Таким образом себестоимость проезда в метро выше действующего тарифа в 2,5 раза.

Макогон также обратила внимание на планы обновить вагонный парк, для чего собираются закупить 50 новых вагонов. Каждый вагон обойдется для городского бюджета в 1 миллион евро, а вся сумма - 50 миллионов - будет взята по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Все новые вагоны будут курсировать на "зеленой" ветке метро, так как после открытия двух новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в рамках продления линии от "Сырца" до жилого массива "Виноградарь" на этой ветке будет необходимо держать график курсирования поездов. Получить вагоны хотят до открытия этих станций.