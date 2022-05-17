ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Метро Києва може бути безкоштовним для всіх: названа умова

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 11:33
Метро Києва може бути безкоштовним для всіх: названа умова Фото: Метро Києва буде безкоштовним за такої умови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Київський метрополітен, як і інші види комунального транспорту, знову стали платними з 16 травня. Але є умова, при якому за вхід в підземку не потрібно буде платити.

Про це повідомили в КМДА.

Так, під час повітряної тривоги метро в Києві продовжить працювати як укриття. Підземка приймає людей цілодобово

Щоб перечекати повітряну тривогу в метрополітені, необхідно у контролера пройти через турнікет, не сплачуючи за проїзд.

"Для використання підземних станцій метро в якості укриття при повітряній тривозі необхідно пройти через турнікети ручного контролю біля контролера", - сказано в повідомленні.

При повітряній тривозі рух на відкритих ділянках буде призупинено

Це стосується руху по наземній ділянці "червоної" гілки, а також "зеленої" по Південному мосту.

Графік роботи метро

За відсутності повітряної тривоги метрополітен з 16 травня перевозить пасажирів з 06:00 до 22:00.

"Зверніть увагу, що останні поїзди відправляються зі станцій до 22:00", - нагадали в метрополітені.

Інтервал руху на всіх лініях з 16 травня становить 5-7 хвилин в годину пік, і 10-15 хвилин в інший час.

Чи змінилася плата за проїзд

Ціна за проїзд у метро, як і в іншому комунальному транспорті, поки що залишається незмінною - 8 грн за одну поїздку.

Оплату за поїзд пасажири можуть проводити за допомогою транспортних карт через платіжні додатки та Мобільний додаток "Київ цифровий".

Рух поїздів здійснюється:

  • на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
  • на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
  • на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочні вузли: Золоті ворота - Театральна; Площа Льва Толстого - Палац спорту.

Пересадка Майдан Незалежності - Хрещатик не працює.

Також без зупинки поїзда прослідують станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк.

Крім того з 16 травня відновила роботу станція Кловська.

Раніше ми писали, що ще змінилося в роботі метрополітену з 16 травня. Нові правила, гілки і лінії, що працюють.

Також повідомлялося, що на одній зі станцій метро з'явилося квіткове панно у вигляді марки з "російським кораблем".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ транспорт
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність