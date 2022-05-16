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Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 12:30
Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося Метро Києва змінює графік роботи (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Метро Києва змінює графік роботи з сьогоднішнього дня. При цьому з 16 травня також проїзд у підземці став платним.

Як курсуватимуть потяги столичного метрополітену та скільки кияни та гості міста платитимуть за проїзд - читайте в нашому матеріалі нижче.

Новий графік в метро Києва

З 16 травня метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється таким чином:

  • на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
  • на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
  • на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочні вузли:

  • Золоті ворота - Театральна
  • Площа Льва Толстого - Палац спорту.

Без зупинки поїзда прослідують станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк.

Зазначимо, що вже відновила роботу станція Кловська.

Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях починаючи від сьогодні він становить 5-7 хвилин в годину пік, і 10-15 хвилин в інший час.

Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося

Метро Києва (фото: РБК-Україна)

Також додамо, що підземні станції київського метро продовжують цілодобово приймати людей в якості укриття.

При повітряній тривозі рух на відкритих ділянках припиняється.

Скільки коштує проїзд і як платити

Ціна за проїзд у громадському транспорті Києва, в тому числі - в метро, поки що залишається незмінною.

Таким чином, щоб скористатися підземкою, потрібно заплатити 8 гривень.

При цьому оплату за поїзд пасажири можуть проводити за допомогою транспортних карт через платіжні додатки і мобільний додаток "Київ цифровий".

Раніше ми писали, що у Києві продовжили час продажу алкоголю у барах і ресторанах.

Нагадаємо, що кияни вже проголосували за перейменування станцій метро.

Читайте також про те, в яких випадках треба міняти документи при зміні назви вулиці.

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