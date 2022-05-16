Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося
Метро Києва змінює графік роботи з сьогоднішнього дня. При цьому з 16 травня також проїзд у підземці став платним.
Як курсуватимуть потяги столичного метрополітену та скільки кияни та гості міста платитимуть за проїзд - читайте в нашому матеріалі нижче.
Новий графік в метро Києва
З 16 травня метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.
Рух поїздів здійснюється таким чином:
- на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
- на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
- на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір
Пересадочні вузли:
- Золоті ворота - Театральна
- Площа Льва Толстого - Палац спорту.
Без зупинки поїзда прослідують станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк.
Зазначимо, що вже відновила роботу станція Кловська.
Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях починаючи від сьогодні він становить 5-7 хвилин в годину пік, і 10-15 хвилин в інший час.
Метро Києва (фото: РБК-Україна)
Також додамо, що підземні станції київського метро продовжують цілодобово приймати людей в якості укриття.
При повітряній тривозі рух на відкритих ділянках припиняється.
Скільки коштує проїзд і як платити
Ціна за проїзд у громадському транспорті Києва, в тому числі - в метро, поки що залишається незмінною.
Таким чином, щоб скористатися підземкою, потрібно заплатити 8 гривень.
При цьому оплату за поїзд пасажири можуть проводити за допомогою транспортних карт через платіжні додатки і мобільний додаток "Київ цифровий".
Раніше ми писали, що у Києві продовжили час продажу алкоголю у барах і ресторанах.
Нагадаємо, що кияни вже проголосували за перейменування станцій метро.
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