Хуртовини і сильний вітер: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в переддень Різдва очікується несприятлива і сніжна

Погода в Україні в неділю, 5 січня, очікується несприятливою у всіх областях країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощі, а також сильний вітер до штормових поривів. Температура повітря буде близько нуля, сильних морозів не очікується до Різдва.

Погода на сході країни буде мокра і похмура. Вночі почне йти мокрий сніг, який вдень зміниться на дощ. Вітер посилиться, до 12 м/с. Температура повітря вночі в регіоні становитиме близько 0 градусів, вдень очікується від 0 до +2 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Нічна температура становитиме близько 0 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів. У Криму буде йти дощ всю ніч і весь день. Температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів.

На півночі України пройде мокрий сніг та сніг з дощем. Вітер півночі-західний, з поривами до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси.

На заході України очікується суттєве погіршення погодних умов. Мокрий сніг, який почне йти вночі, вдень перетвориться в сніг з дощем і дощ. Можливі хуртовини, так як вітер посилиться до 12 м/с. Температура повітря в регіоні складе 0 +2 градуси, на Закарпатті вдень прогріється до +3 +5 градусів.

В центральній частині країни пройде мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень очікується до +2 градусів.

В Києві 5 січня йтиме мокрий сніг протягом всієї ночі і дня. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів. Вітер північно-західний, до 12 м/с.

Карта погоди на 5 січня

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг припиниться в Україні у понеділок, 6 січня. Частину східних областей накриє сильними зливами і снігом з дощем, а на решта території країни хмарно з проясненнями. Однак температура повітря почне опускатися, вночі в більшості областей знизиться до -4 градусів.