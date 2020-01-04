Метели и сильный ветер: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в канун Рождества ожидается неблагоприятная и снежная

Погода в Украине в воскресенье, 5 января, ожидается неблагоприятной во всех областях страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди, а также сильный ветер до штормовых порывов. Температура воздуха будет около нуля, сильных морозов не ожидается до Рождества.

Погода на востоке страны будет мокрая и пасмурная. Ночью начнет идти мокрый снег, который днем сменится на дождь. Усилится ветер, до 12 м/с. Температура воздуха ночью в регионе составит около 0 градусов, днем ожидается от 0 до +2 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Ночная температура составит около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. В Крыму будет идти дождь всю ночь и весь день. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов.

На севере Украины пройдет мокрый снег и снег с дождем. Ветер севере-западный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса.

На западе Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Мокрый снег, который начнет идти ночью, днем превратится в снег с дождем и дождь. Возможны метели, так как ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха в регионе составит 0 +2 градуса, на Закарпатье днем прогреется до +3 +5 градусов.

В центральной части страны пройдет мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем ожидается до +2 градусов.

В Киеве 5 января будет идти мокрый снег в течении всей ночи и дня. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.

Карта погоды на 5 января

По прогнозу синоптиков, мокрый снег прекратится в Украине в понедельник, 6 января. Часть восточных областей накроет сильными ливнями и снегом с дождем, а на остальной территории страны – облачно с прояснениями. Однако температура воздуха начнет опускаться, ночью в большинстве областей похолодает до -4 градусов.