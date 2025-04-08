Meta разрешила новой группе пользователей создавать аккаунты в Facebook и Messenger. Кто они?

Meta запускает "подростковые аккаунты" в Facebook и Messenger. Компания начнет автоматически переводить подростков на новые аккаунты, которые будут сопровождаться функциями родительского контроля и ограничениями на то, с кем они могут общаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Детали нововведения

Компания впервые представила эту функцию в Instagram осенью прошлого года, и теперь уже 54 миллиона подростков имеют защищенные аккаунты. Стоит отметить, что Instagram требует, чтобы подростки в возрасте от 13 до 15 лет использовали подростковый аккаунт, и в приложении есть инструменты для обнаружения тех, кто скрывает свой реальный возраст.

Подростковые аккаунты в Facebook и Messenger будут работать аналогично. Подростки не смогут взаимодействовать с незнакомыми контактами или изменять определенные настройки конфиденциальности без одобрения родителей. Родители также смогут отслеживать время, которое их дети проводят в приложении, и список их друзей.

Meta также добавляет новые функции безопасности для подростковых аккаунтов в Instagram. С новыми изменениями детям младше 16 лет нужно будет разрешение родителей на проведение прямой трансляции.

Приложение также предотвратит возможность отключения защиты от откровенных изображений - функции, которая автоматически размывает изображения в сообщениях, содержащие "подозрительную наготу", если только подросток не получит разрешения от родителей.