Как стать невидимкой в Instagram, Facebook и других соцсетях

В эпоху цифровых технологий наша личная информация становится все более доступной для посторонних. Социальные сети собирают данные о пользователях, а нежелательные люди могут легко найти ваш профиль.

О том, как настроить приватность в Instagram, Facebook и других соцсетях, чтобы чувствовать себя в безопасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Общие советы для любой социальной сети

Существуют универсальные правила, которые помогут сохранить конфиденциальность в любой соцсети, хотя при этом стоит учитывать политику платформы в отношении верификации пользователей. Во-первых, при регистрации указывайте как можно меньше точной личной информации: можно использовать альтернативное имя и фото профиля, не связанное с вашим лицом.

Социальные сети часто предлагают друзей на основе контактов в телефоне, поэтому, если возможно, не привязывайте свой номер или используйте альтернативный.

Почтовый адрес, скорее всего, потребуется, но лучше указать запасной, не связанный с вашей основной деятельностью, или воспользоваться сервисами временной почты, например, Apple Hide My Email.

Отклоняйте запросы на поиск друзей и контактов при регистрации и не давайте приложению доступ к списку номеров на вашем устройстве. Если необходимо выбрать никнейм, избегайте использования настоящего имени или других данных, которые могут вас идентифицировать.

В большинстве соцсетей можно создать второй аккаунт - если у вас уже есть "реальный" профиль, заведите дополнительный с другими данными для большей анонимности.

Большинство социальных сетей предоставляют вам опции видимости (фото: Lifehacker)

Как оставаться скрытым в Instagram

Вы можете сделать свой аккаунт в Instagram приватным, чтобы никто не мог видеть ваши публикации без одобрения заявки на подписку. Выбрать этот режим можно при создании аккаунта или позже, переключившись в профиль, нажав кнопку меню (три линии в правом верхнем углу) и выбрав Конфиденциальность аккаунта, Закрытый аккаунт.

На этом же экране есть переключатель "Разрешить увеличение фото профиля" - отключите его, чтобы другие пользователи не могли приближать ваше изображение.

Вернувшись в основное меню, в разделе "Отметки и упоминания" можно настроить, кто может отмечать вас в публикациях. Здесь можно полностью запретить теги, ограничить их только для подписок или включить ручную проверку перед добавлением отметки.

Есть еще одна важная настройка, но она доступна только в веб-версии Instagram. Откройте профиль, нажмите “Редактировать профиль”, затем найдите переключатель "Показывать рекомендации аккаунта в профилях". Отключите эту опцию, и ваш аккаунт не будет появляться в рекомендациях у других пользователей, а также вы не будете рекомендоваться другим.

Вы можете сделать свой аккаунт Instagram приватным (фото: Lifehacker)

Как оставаться скрытым в X (бывшем Twitter)

Как и в Instagram, вы можете сделать свой профиль приватным, чтобы ваши посты могли видеть только одобренные подписчики. Это можно настроить при создании аккаунта или позже в приложении. Нажмите на фото профиля (верхний левый угол), Настройки и поддержка, Настройки и конфиденциальность, Конфиденциальность и безопасность, Аудитория и теги, Защитить ваши посты.

В этом же разделе "Конфиденциальность и безопасность" выберите "Обнаружение и контакты". Здесь есть три важных параметра, которые лучше отключить:

Разрешить другим находить вас по email

Разрешить другим находить вас по номеру телефона

Синхронизировать контакты с X для предложений подписок

Если отключить все эти опции, вас станет сложнее найти.

Дополнительно настройте "Личные сообщения" в разделе "Конфиденциальность и безопасность". X позволяет гибко управлять тем, кто может отправлять вам сообщения и звонки. При необходимости эти функции можно полностью отключить, чтобы минимизировать вероятность нежелательных контактов.

X (Twitter) предоставляет вам множество возможностей для обнаружения (фото: Lifehacker)

Как оставаться скрытым в Facebook

В отличие от Instagram и X, сделать свой профиль Facebook полностью приватным нельзя, но все же есть способы скрыть свою активность. В мобильном приложении откройте меню (три линии), Настройки и конфиденциальность, Настройки, Как люди могут вас находить и связываться с вами. Здесь доступны настройки, позволяющие управлять видимостью профиля, возможностью отправки сообщений, появлением в поиске и другими параметрами.

Если хотите скрыться от знакомых, обратите внимание на настройки "Люди с вашим email" и "Люди с вашим номером телефона". Здесь можно ограничить, кто будет видеть вас в списке рекомендуемых друзей - от “всех пользователей” до “только друзей ваших друзей”. Также измените параметр "Кто может отправлять вам запросы в друзья", чтобы сузить круг возможных контактов.

Дополнительно можно ограничить видимость информации в профиле. В разделе "Детали профиля" и "Публикации" в настройках укажите, кто может видеть ваши фото, посты и список друзей. Даже если кто-то вас найдет, он не получит доступ к личным данным.

Facebook позволяет выбирать, кто может найти вас на платформе (фото: Lifehacker)