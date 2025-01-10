11 альтернативных соцсетей для тех, кто ищет что-то новое, помимо Meta и Twitter

Многие пользователи соцсетей начинают чувствовать усталость от крупных платформ, таких как Meta и Twitter, из-за их изменений в политике, интерфейсе или даже из-за частых скандалов. Если вы тоже хотите попробовать нечто новое, существуют альтернативы, которые могут стать для вас освежением в мире социальных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Bluesky

Хотя Bluesky начинал не слишком активно (первоначально был доступен только по приглашениям), к началу января 2025 года он смог существенно расширить свою аудиторию до более чем 25 миллионов пользователей. Сеть привлекла множество людей, ищущих более независимую платформу.

Bluesky разрабатывался как децентрализованная социальная сеть, и его цель - стать частью федеративной сети, объединяющей различные платформы. Интерфейс напоминает Х (Twitter), что неудивительно, так как проект изначально был профинансирован этой платформой.

С момента своего запуска Bluesky претерпел несколько изменений и стал более удобным для пользователей. В нем можно публиковать посты длиной до 300 символов, но на данный момент нет функции редактирования уже опубликованных сообщений.

Среди особенностей - возможность легко отключать слова, теги или конкретные аккаунты, а также блокировать их; есть также функция "Starter Packs", позволяющая добавлять в ленту целые группы участников, например, авторов научной фантастики или филателистов. При этом можно удалять отдельных пользователей из этих групп.

Bluesky доступен через веб-версию, а также приложения для iOS и Android.

Bluesky (фото: The Verge)

Mastodon

Mastodon является частью так называемой федеративной сети (fediverse). Вместо того чтобы просто присоединиться к приложению, вы выбираете конкретный сервер, управляемый организацией, индивидуумом или группой людей. Политика модерации определяется каждым сервером отдельно, хотя существуют общие правила модерации.

С одной стороны, это может создать определенные трудности для новичков, но с другой - вы получаете возможность выбрать сервер, который соответствует вашим интересам, например, посвященный учителям начальных классов или фанатам аниме.

Вы не ограничены одним сервером: можно следить за людьми с других серверов, а также сменить или создать свой собственный.

На стандартных инстансах Mastodon имеет обычно ограничение на пост - 500 символов. Можно прикреплять изображения, видео и аудиофайлы, а также редактировать публикации после их размещения. Рекомендуется использовать хэштеги для того, чтобы люди могли легко найти ваш контент.

Для регистрации нужно зайти на https://joinmastodon.org/ и нажать "Join mastodon.social" (это самый известный сервер) или "Pick another server".

Также можно использовать Fedi.Garden, который предлагает "легкий и бесстрессовый способ выбора сервера в Fediverse". Вы можете искать сервер по теме или языку.

Mastodon (фото: The Verge)

TikTok

TikTok является чрезвычайно популярным приложением. Длина видео может варьироваться: записанные с помощью приложения, они могут длиться от 15 секунд до 10 минут, а также можно загружать видео продолжительностью до 60 минут.

Люди могут подписываться на вас и комментировать ваши видео, а вы можете отвечать на комментарии с помощью других видео. Вы можете "сшивать" видео других пользователей с вашими, чтобы вести виртуальный диалог, а также проводить прямые эфиры (если у вас есть хотя бы 1000 подписчиков), где взаимодействуете с другими пользователями и даже принимаете подарки.

Также есть возможность размещать текстовые записи, которые можно оформить в различных цветах, шрифтах, размерах и форматах.

Какие видео появляются в вашей ленте, зависит от того, что алгоритм приложения решит, что вам интересно. Это может сильно изменяться в зависимости от того, каким видео вы ставите лайки или комментируете, на кого подписываетесь и сколько времени проводите на просмотре конкретных видео.

TikTok (фото: The Verge)

Reddit

Reddit - это известная сеть, которая существует уже довольно долго. Сайт построен по принципу классических форумов и разделен на подгруппы, называемые сабреддитами. Вы можете присоединиться к любому из них который вас интересует.

Может быть несколько сабреддитов, каждый из которых охватывает разные аспекты темы или имеет свои особенности модерации. У каждого есть свои правила, и модератор может исключить вас, если вы их не соблюдаете.

Вы начинаете тему, и обсуждение по ней строится в виде дерева сообщений. Вы можете проголосовать за или против темы, или одного из сообщений в ней.

Когда-то Reddit тоже сталкивался с проблемами. В 2023 году резкое повышение цен на API сайта вызвало протесты среди пользователей; несмотря на это, сайт продолжает развиваться, и в октябре прошлого года было объявлено, что он наконец-то стал прибыльным.

Reddit (фото: The Verge)

Tumblr

Tumblr, который был запущен в 2007 году и пережил несколько смен владельцев, больше напоминает серию блогов, а не социальную сеть для обсуждений. Вы можете легко просматривать последние записи всех пользователей, на которых подписаны. Затем вы кликаете на запись, чтобы увидеть и принять участие в обсуждениях.

Каждая запись может быть текстовой, иметь изображения или только видеозаписи; подписчики могут обсуждать запись через прикрепленные заметки. Также можно репостить (то есть добавить запись в свою ленту) или делиться ею в других сервисах.

Tumblr экспериментировал с рядом функций, которые не оправдали себя, например с Tumblr Live. Недавно в сервис были добавлены сообщества, основанные на темах, похожие на те, что есть на Reddit.

Tumblr (фото: The Verge)

Discord

Discord больше похож на сервис для приглашаемых обсуждений, чем на открытое социальное пространство. Он состоит из отдельных серверов, которые позволяют пользователям участвовать в текстовых дискуссиях, совершать видеозвонки и обмениваться файлами; интерфейс может быть сильно настроен администраторами в зависимости от того, как они хотят управлять правами доступа, обсуждениями, иконками и т. д.

Другими словами, Discord может быть очень полезным инструментом, особенно в руках человека, разбирающегося в технологиях. А если у вас есть семейная группа, которая ищет новое место для общения, Discord может стать отличным выбором.

Когда вы скачиваете приложение Discord (которое доступно для настольных и мобильных устройств), вы можете добавить в список с левой стороны экрана столько групп, сколько хотите. Например, если у вас есть сервер компании, фан-клуб или группа друзей, вы можете легко переключаться между ними.

Discord (фото: The Verge)

Spill

По данным статьи в AfroTech, Spill был создан двумя бывшими сотрудниками Twitter, чтобы создать безопасное пространство для разнообразных сообществ. Записи имеют ограничение в 280 символов, и можно добавлять фотографии, видео, GIF и ссылки; текст накладывается на изображения, что придает интерфейсу более визуальное ощущение.

Также можно организовывать специальные "чайные вечеринки" для встреч через видеозвонки, аудио и чат, или создавать собственные группы.

В настоящее время доступно через приложения для Android и iPad/iOS.

Spill (фото: The Verge)

Spoutible

Spoutible - одна из более похожих на Twitter новых социальных сетей. Соответственно, она использует метафору океана/кита: вы "выбрасываете" свое мнение вместо того, чтобы публиковать его, и используете "сплэш-теги" вместо хэштегов.

Как и в Twitter, у вас есть профильная страница, вы можете следить за другими и быть на них подписанным, у вас есть лента новостей и возможность общаться в личных сообщениях. Однако перед тем, как начать, вам нужно подтвердить номер телефона.

На странице "О нас" Spoutible заявляет о своем намерении серьезно относиться к вопросам разнообразия и конфиденциальности, а также бороться с травлей и другими проблемами, присущими социальным сетям. К сожалению, в феврале 2024 года произошла крупный утечка данных, что могло ограничить популярность сети.

Spoutible (фото: The Verge)

CounterSocial

CounterSocial на своей главной странице заявляет, что не допускает троллей, рекламы или фальшивых новостей - и имеет длинный список мер для обеспечения конфиденциальности и безопасности, включая оповещения об утечках данных, осведомленность о фальшивых новостях в реальном времени через FactLayer и отсутствие отслеживания со стороны третьих лиц.

Другими интересными функциями являются "взрывные посты", которые могут быть настроены на самоуничтожение, и трансляции новостей от выбранных поставщиков. Также есть приложения для Android и iOS.

Вы можете выбрать интерфейс: в режиме "Продвинутый" используется ряд колонок, а не традиционная лента. Каждую колонку можно использовать для отслеживания различных хэштегов или списков пользователей. Вы можете закреплять колонки на месте или перемещать их по интерфейсу, а также настроить уведомления об ответах или новых записях.

В альтернативном "Упрощенном" режиме есть одна лента, похожая на Twitter или Facebook. Также есть чат для поддержки и разрешения конфликтов.

CounterSocial (фото: The Verge)

Trust Cafe

Trust Cafe - это обновленная версия социальной сети, ранее известной как WT.Social. Она ориентирована на создание пространства, где "честность и подлинность ценятся превыше всего". Для этого используется система уровней доверия, начиная с уровня Новичок/Гость и постепенно продвигаясь вверх.

Каждый уровень определяет, насколько видимы ваши публикации, и открывает различные функции. Вы продвигаетесь, если другие пользователи, чей уровень доверия уже установлен, голосуют за вас как за заслуживающего доверия.

Также необходимо быть платным пользователем (начиная с 8 долларов в месяц), если вы хотите продвигаться выше. У вас может быть бесплатная учетная запись, но вы не сможете продвинуться выше бронзового уровня.

Trust Cafe (фото: The Verge)

Snapchat

Хотя основная цель Snapchat - предоставить забавный и креативный способ общения с друзьями и семьей, в нем также есть социальный аспект: Snapchat Stories - это короткие, динамичные видео, многие из которых являются публичными. Вы можете подписаться на любых видеоблогеров или скрыть тех, кто вам не нравится.

Кроме того, есть Spotlight, который очень похож на TikTok - вы прокручиваете различные короткие видео от разных авторов, ставите лайки тем, которые вам нравятся, подписываетесь на тех, за кем вы действительно хотите следить, и оставляете комментарии.

Snapchat (фото: The Verge)