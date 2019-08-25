У Полтавській області горіли майже 50 га сухої трави

Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Наразі пожежа локалізована, відкритого вогню не фіксується

У суботу, 24 серпня, на заплаві річки Сула у Полтавській області сталося загорання сухої трави та очерету на площі близько 50 гектарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними вогнеборців, загоряння сталося о 17:30 поблизу села Березняки. Близько 20:40 пожежу на площі близько 49 гектарів було локалізовано, а станом на ранок 25 серпня відкритого вогню вже не спостерігається.

"До гасіння залучено 30 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 27 серпня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. За даними синоптиків, пожежна небезпека в українських областях досягатиме 5 класу. Також надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у Києві та області.

Також РБК-Україна писало, що 21 серпня у Полтаві сталася масштабна пожежа у складській будівлі "Нової пошти". Вогонь поширився на територію площею 1500 квадратних метрів. Поранених внаслідок пожежі не було виявлено.

Раніше у Полтаві виникла масштабна пожежа в торгових приміщеннях поблизу ринку "Київський" та автовокзалу. Потерпілих унаслідок пожежі не було.