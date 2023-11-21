"Мерзавец мирового класса". Сын Джоли и Питта жестко прошелся по отцу

Что известно

В Сети только сейчас всплыли жесткие высказывания приемного сына экс-супругов о Брэде Пите.

Выяснилось, что в 2020 году на тот момент 16-летний Пакс (сейчас ему 19) обвинил в своем Instagram актера в том, что тот превратил его жизнь в ад.

Анджелина Джоли с приемным сыном Паксом (фото: instagram.com/angelinajolie)

Свою гневную тираду юноша сопроводил фотографией отца, получающего "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"С Днем отца этого мерзавца мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сострадания к твоим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой вред ты нанес моей семье, потому что ты неспособен сделать это", - гневно обратился к Питту Пакс.

Согласно информации издания, страница, на которой появились эти высказывания, действительно принадлежит Паксу.

Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)

Однако не было уточнения, что именно стало причиной гневных постов: это могло быть как конкретное событие, которое произошло перед этим, так и многолетнее напряжение.

Напомним, мальчика Анджелина Джоли усыновила в 2006 году во вьетнамском приюте, где он провел три первых года своей жизни.