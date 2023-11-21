RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мерзавец мирового класса". Сын Джоли и Питта жестко прошелся по отцу

Анджелина Джоли с приемным сыном Паксом (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Тьен назвал отца "мерзавцем мирового уровня", который заставлял своих детей "дрожать от страха".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail, опубликовавшее сенсационное заявление парня.

Что известно

В Сети только сейчас всплыли жесткие высказывания приемного сына экс-супругов о Брэде Пите.

Выяснилось, что в 2020 году на тот момент 16-летний Пакс (сейчас ему 19) обвинил в своем Instagram актера в том, что тот превратил его жизнь в ад.

Анджелина Джоли с приемным сыном Паксом (фото: instagram.com/angelinajolie)

Свою гневную тираду юноша сопроводил фотографией отца, получающего "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"С Днем отца этого мерзавца мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сострадания к твоим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой вред ты нанес моей семье, потому что ты неспособен сделать это", - гневно обратился к Питту Пакс.

Согласно информации издания, страница, на которой появились эти высказывания, действительно принадлежит Паксу.

Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)

Однако не было уточнения, что именно стало причиной гневных постов: это могло быть как конкретное событие, которое произошло перед этим, так и многолетнее напряжение.

Напомним, мальчика Анджелина Джоли усыновила в 2006 году во вьетнамском приюте, где он провел три первых года своей жизни.

Недавно мы писали, что Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс.

Также мы рассказывали, что Ксения Мишина засветилась в компании известного телеведущего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина ДжолидітиБрэд Питтзвезды шоу-бизнеса