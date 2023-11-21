"Мерзотник світового класу". Син Джолі та Пітта жорстко пройшовся по батьку

Син голлівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Пакс Тьєн назвав батька "мерзотником світового рівня", який змушував своїх дітей "тремтіти від страху".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail, яке опублікувало сенсаційну заяву хлопця.
У Мережі тільки зараз спливли жорсткі висловлювання прийомного сина експодружжя про Бреда Піта.
З'ясувалося, у 2020 році на той момент 16-річний Пакс (зараз йому 19) звинуватив у своєму Instagram актора у тому, що той перетворив його життя на пекло.
Анджеліна Джолі з прийомним сином Паксом (фото: instagram.com/angelinajolie)
Свою гнівну тираду юнак супроводив фотографією батька, який отримує "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.
"З Днем батька цього мерзотника світового класу! Ти знову і знову доводиш, що ти жахлива і презирлива людина. У тебе немає ні найменшої поваги або співчуття до твоїх чотирьох молодших дітей, які тремтять від страху у твоїй присутності. Ти ніколи не зрозумієш, якої шкоди ти завдав моїй родині, тому що ти нездатний зробити це", - гнівно звернувся до Пітта Пакс.
Згідно з інформацією видання, сторінка, на якій з'явилися ці висловлювання, дійсно належить Паксу.
Бред Пітт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)
Проте, не було уточнення, що саме стало причиною гнівних постів: це могла бути як конкретна подія, яка сталася перед цим, так і багаторічна напруга.
Нагадаємо, хлопчика Анджеліна Джолі всиновила у 2006 році у в'єтнамському притулку, де він провів три перші роки свого життя.
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