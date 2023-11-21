"Мерзавец мирового класса". Сын Джоли и Питта жестко прошелся по отцу
Сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Тьен назвал отца "мерзавцем мирового уровня", который заставлял своих детей "дрожать от страха".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail, опубликовавшее сенсационное заявление парня.
Что известно
В Сети только сейчас всплыли жесткие высказывания приемного сына экс-супругов о Брэде Пите.
Выяснилось, что в 2020 году на тот момент 16-летний Пакс (сейчас ему 19) обвинил в своем Instagram актера в том, что тот превратил его жизнь в ад.
Анджелина Джоли с приемным сыном Паксом (фото: instagram.com/angelinajolie)
Свою гневную тираду юноша сопроводил фотографией отца, получающего "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
"С Днем отца этого мерзавца мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сострадания к твоим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой вред ты нанес моей семье, потому что ты неспособен сделать это", - гневно обратился к Питту Пакс.
Согласно информации издания, страница, на которой появились эти высказывания, действительно принадлежит Паксу.
Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)
Однако не было уточнения, что именно стало причиной гневных постов: это могло быть как конкретное событие, которое произошло перед этим, так и многолетнее напряжение.
Напомним, мальчика Анджелина Джоли усыновила в 2006 году во вьетнамском приюте, где он провел три первых года своей жизни.
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