RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мерзенний холод і суцільні зливи: синоптики шокували прогнозом погоди

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе в деякі області потужні зливи, а температура місцями буде дуже низькою, як для третього дня літа.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

"3 червня вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомляють синоптики.

Згідно прогнозу синоптика Наталки Діденко, 3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Будуть дощі і на Приазов'ї, Луганщині і в Криму, але тут опади в четвер будуть чергуватися з проясненнями.

Температура завтра найнижча на півдні, сході і в центрі. Тут очікується від +14 до +18 градусів, а ось на заході і півночі трохи тепліше - до +20 градусів.

У Києві завтра ймовірність опадів низька, а повітря прогріється до +18+20 градусів.

Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде спекотне літо з 35-тиградусною спекою, і якою буде погода в червні, липні та серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода