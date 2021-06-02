Мерзкий холод и сплошные ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине принесет в некоторые области мощные ливни, а температура местами будет очень низкой, как для третьего дня лета.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.
"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщают синоптики.
Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3-го июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины. Будут дожди и на Приазовье, Луганщине и в Крыму, но здесь осадки в четверг будут чередоваться с прояснениями.
Температура завтра самая низкая на юге, востоке и в центре. Тут ожидается от +14 до +18 градусов, а вот на западе и севере немного теплее - до +20 градусов.
В Киеве завтра вероятность осадков низкая, а воздух прогреется до +18+20 градусов.
Погода в Украине 3 июня (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет жаркое лето с 35-тиградусной жарой, и какой будет погода в июне, июле и августе.