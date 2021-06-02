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Україну знову накриє циклоном: які області затопить

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Середа 02 червня 2021 12:21
Україну знову накриє циклоном: які області затопить Фото: Погода в Україні принесе зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зіпсується в четвер 3 червня в деяких областях, які накриє циклоном, що щільно влаштувався на території нашої країни. Де будуть дощі, а де - суха погода, яка температура очікується завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Четвер в Україні знову обіцяє дощі... 3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини", - прогнозує Наталка Діденко.

А ось у Приазов'ї, на Луганщині та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

На решті території синоптик теж прогнозує нестійку вітряну погоду, але дощі будуть місцями і незначні.

Температура повітря завтра близько +15+20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків - Полтава - Дніпро - Одеса.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.

У Києві в четвер знову неприємна погода з вітром і невеликим дощем. При цьому температура трохи підвищиться - буде +17+19 градусів.

Синоптик додала, що надалі в Україні потеплішає вже всюди.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде по-справжньому спекотне літо з температурою +35 градусів.

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