Україну знову накриє циклоном: які області затопить
Погода в Україні зіпсується в четвер 3 червня в деяких областях, які накриє циклоном, що щільно влаштувався на території нашої країни. Де будуть дощі, а де - суха погода, яка температура очікується завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
"Четвер в Україні знову обіцяє дощі... 3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини", - прогнозує Наталка Діденко.
А ось у Приазов'ї, на Луганщині та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.
На решті території синоптик теж прогнозує нестійку вітряну погоду, але дощі будуть місцями і незначні.
Температура повітря завтра близько +15+20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків - Полтава - Дніпро - Одеса.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.
У Києві в четвер знову неприємна погода з вітром і невеликим дощем. При цьому температура трохи підвищиться - буде +17+19 градусів.
Синоптик додала, що надалі в Україні потеплішає вже всюди.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде по-справжньому спекотне літо з температурою +35 градусів.