Ретроградная Венера: кому больше всего повезет и как пережить этот период, чтобы не утонуть в проблемах

Начинается период ретроградной Венеры, который часто считают тяжелым и даже опасным. Впрочем, не все так плохо, как кажется.

"2 марта 2025 года начнется ретроградное движение Венеры. До 13 апреля включительно наблюдателям на Земле будет казаться, что планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства идет в обратном направлении", - рассказала астролог.

"Такое явление происходит регулярно один раз в примерно полтора года. В этом нет ничего необычного. Главное - понимать: что и когда следует делать в эти дни, чтобы использовать это время максимально результативно для себя", - добавила она.

Особенно это касается тех, у кого в индивидуальном гороскопе есть такие астрологические элементы:

в 1-11 градусах Льва, Стрельца, Овна, Весов, Близнецов, Водолея, Рака, Козерога

в 25-30 градусах Рака, Рыб, Скорпиона, Тельца, Девы, Козерога, Близнецов, Стрельца.

Также Венера повлияет на людей, которые родились:

с 14 по 31 марта

с 14 мая по 1 июня

с 14 июня до 2 июля

с 16 июня до 3 августа

с 16 сентября до 3 октября

с 16 ноября до 2 декабря

с 15 декабря до 1 января

с 14 по 30 января.

"Также, независимо от того, когда родился человек, необходимо проверить, в какой сфере его гороскопа будет находиться транзитная Венера во время своей ретроградности: там надо будет что-то переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы", - отметила астролог.

В период со 2 марта по 13 апреля стоит отказаться от следующих дел:

пластические операции и серьезные косметологические процедуры

подписания важных соглашений и получения кредитов

открытие собственного бизнеса и начало новых финансовых проектов

регистрация брака

прекращение любых взаимоотношений

обновление своего имиджа и дизайна квартиры

покупку дорогой одежды, украшений и предметов искусства

начало новых отношений или переход на следующую ступень уже существующих.

Интересно, отметила Соловьева, что в этот период не рекомендуется покупать новый кошелек: есть вероятность того, что деньги в нем не будут водиться.

В период ретроградной Венеры:

анализируем свои взаимоотношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень

решаем вопросы прошлых взаимоотношений, если они напоминают о себе, и избавляемся от накопившихся обид

проводим ревизию гардероба и аксессуаров

наводим порядок в кошельке

занимаемся творчеством.

В такой период, считает астролог, можно удачно приобрести вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат. А еще надо учесть, что эти рекомендации касаются не только ретроградности, но и так называемого "теневого" периода, который длится за неделю до и неделю после начала и завершения обратного движения планеты.

"Конечно же, у каждого из нас, в зависимости от индивидуального гороскопа, будут проигрываться свои жизненные сценарии. Однако общим для всех нас станет главный урок ретро-Венеры - научиться принимать и не эгоистично любить себя", - подчеркнула Соловьева.

"Вторая планета Солнечной системы отвечает, в том числе, за взаимоотношения и финансы. И чем сбалансированнее у человека взаимоотношения с самим собой, тем стабильнее его материальное положение. Конечно, надо ценить окружающих, но поделиться с другими можно только тем, что есть у тебя самого. Поэтому делитесь своей душевной гармонией, и тогда мир обязательно ответит вам взаимностью", - резюмировала она.

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