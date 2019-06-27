Меркель знову стало погано на зустрічі з президентом (відео)

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано. Інцидент стався під час прес-конференції з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штанмайером у четвер, 27 червня.

В мережу потрапило відео, де Ангелу Меркель трясе під час виступу Франка-Вальтера Штанмайєра. Варто відзначити, що в Німеччині дуже жарко і температура повітря вранці вже перевищила позначку +30 градусів.

Прес-служба уряду ФРН поспішила запевнити, що з пані Меркель все гаразд і вона почувається добре. Вона продовжить брати участь у всіх офіційних заходах 27 червня, а ввечері полетить в Японію, де 28 червня почнеться саміт G20.

Меркель знову стало погано (YouTube/euronews)

Нещодавно жителі Німеччини були стурбовані станом здоров'я Ангели Меркель. Їй стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Її сильно трясло, і вона зблідла. Пізніше вона пояснила свій стан спекою і зневодненням.

Володимира Зеленського після того, як відео потрапило в мережу, звинуватили в тому, що він не допоміг Ангелі Меркель. На всі звинувачення президент України відповів, що канцлер Німеччини була в безпеці і він перебував з нею поряд.

Ангелі Меркель 17 липня виповнюється 65 років. Нещодавно вона заявила, що йде з поста Християнсько-демократичного союзу і не буде балотуватися на виборах в бундестаг у 2021 році. Також вона зазначила, що не буде претендувати на будь-яку посаду в керівництві Євросоюзу.