Меркель під час зустрічі з Зеленським стало погано: з'явилися подробиці (відео)

У соціальних мережах припустили, що відео з Меркель і Зеленським - фейк

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель раптово стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У мережі з'явилося відео, на якому Ангелу Меркель сильно трясе під час того, як грають гімни двох країн. Вона стискає і розтискає руки і створюється враження, що насилу стоїть на ногах. Президент України при цьому незворушно стоїть поруч.

German Chancellor Angela Merkel says she is very well" again after drinking three glasses of water. Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 градусів celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

Трохи пізніше, під час спілкування з журналістами, Ангела Меркель пояснила, що швидше за все у неї було зневоднення. Вона запевнила, що зараз з нею вже все гаразд.

Having double-checked our source material — and from multiple angles — we can assure the skeptics among us: Merkel's shaking is real.



And here's what the chancellor herself had to say about it pic.twitter.com/4gDboTDlAu