Зеленський осоромився на зустрічі з Меркель через Порошенко (відео)

Зеленський на прес-брифінгу розсмішив журналістів
Президент України Володимир Зеленський осоромився під час проведення спільної прес-конференції з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Відео інциденту розмістили на YouTube.
Журналісти запитали у Володимира Зеленського, що він думає з приводу того, що є докази присутності російських танків на Донбасі, які представили США на зустрічі Ангели Меркель з Петром Порошенком.
Президент України трохи розгубився і відповів, що був не в курсі того, що така зустріч відбулася.
"Чесно кажучи, я вдячний за запитання. Я не знав, що пані канцлер зустрічалася з паном Порошенком. Але це справа пані канцлера, це нормально. Але на вищому рівні пані канцлер зараз зустрічається з Президентом України", - відповів журналістам Зеленський.
Після деякої паузи в залі стало чути сміх як Ангели Меркель, так і присутніх на прес-брифінгу журналістів.
Зеленський осоромився на бресс-брифінгу (YouTube/Анатолій Я)
Користувачі негативно відреагували на таку відповідь Президента України і зізналися, що їм соромно. Проте знайшлися і ті, хто зробив альтернативний переклад діалогу Володимира Зеленського з пресою.
Скріншоти коментарів (YouTube/Анатолій Я)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло.
А також розповідали про те, що з'явилися подробиці інциденту з Ангелою Меркель, коли їй стало погано на зустрічі із Зеленським.