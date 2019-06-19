Зеленський осоромився на зустрічі з Меркель через Порошенко (відео)

Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Зеленський на прес-брифінгу розсмішив журналістів

Президент України Володимир Зеленський осоромився під час проведення спільної прес-конференції з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Відео інциденту розмістили на YouTube.

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, що він думає з приводу того, що є докази присутності російських танків на Донбасі, які представили США на зустрічі Ангели Меркель з Петром Порошенком.

Президент України трохи розгубився і відповів, що був не в курсі того, що така зустріч відбулася.

"Чесно кажучи, я вдячний за запитання. Я не знав, що пані канцлер зустрічалася з паном Порошенком. Але це справа пані канцлера, це нормально. Але на вищому рівні пані канцлер зараз зустрічається з Президентом України", - відповів журналістам Зеленський.

Після деякої паузи в залі стало чути сміх як Ангели Меркель, так і присутніх на прес-брифінгу журналістів.

Зеленський осоромився на бресс-брифінгу (YouTube/Анатолій Я)

Користувачі негативно відреагували на таку відповідь Президента України і зізналися, що їм соромно. Проте знайшлися і ті, хто зробив альтернативний переклад діалогу Володимира Зеленського з пресою.

На питання: "Що ви думаєте про розвиток конфлікту (з РФ)? Дати відповідь: "Я не знав, що пані Меркель зустрічалася з паном Порошенком. Але це справа пані Меркель..."Меркель буде замість тебе захищати Україну? Останні секунди сміх у залі. Пекучий сором.

Поясніть, що відбувається на відео, пліз. Шматка немає на початку, та й взагалі незрозуміло, за що сир-бор. Головний акцент, який усім не сподобався, я так розумію те, що він не знав про зустріч? Що за зустріч і до чого взагалі ця тема спливла?

Скріншоти коментарів (YouTube/Анатолій Я)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло.

А також розповідали про те, що з'явилися подробиці інциденту з Ангелою Меркель, коли їй стало погано на зустрічі із Зеленським.