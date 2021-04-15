У мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки
У Києві під час жорсткого карантину дозволили користуватися громадським транспортом без спеціальної перепустки адвокатам, заявив заступник мера, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Про це 15 квітня передає "Вечірній Київ".
За словами чиновника, адвокатам достатньо лише пред'явити своє службове посвідчення, і їх пускатимуть у транспорт - метро, автобуси, трамваї та тролейбуси.
Бондаренко уточнив, що таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Він зазначив, що нинішні епідеміологічні обмеження щодо користування транспортом не повинні стати перешкодою для діяльності адвокатів.
"Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян", - сказав заступник київського мера.
Нагадаємо, що в Києві 5 квітня посилили карантин, і тепер для проїзду в громадському транспорті - наземному та метро - потрібні спецперепустки. Їх можуть отримати працівники підприємств, які виконують важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).
Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили карантин по 30 квітня. Як розповів мер столиці Віталій Кличко, весь громадський транспорт буде працювати поки за спеціальними перепустками, тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.
Також ми писали про те, що в Києві знайшли спосіб користуватися транспортом без спецперепустки, і жителі столиці поділилися новим лайфхаком.