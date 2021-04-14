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У Києві продовжили карантин: скільки ще будуть закриті садки, школи та кафе

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 13:14
У Києві продовжили карантин: скільки ще будуть закриті садки, школи та кафе Фото: у Києві продовжили карантин до 30 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продовжили карантин до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в столиці не покращилася. Дитячі садки, школи, заклади громадського харчування будуть також закриті в цей проміжок часу.

Про це на щоденному брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Рішення про продовження локдауну місцева влада прийняла через складну ситуацію з коронавірусом.

"Оскільки епідеміологічна ситуація у столиці істотно не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - заявив глава міста.

Що залишається закритим до 30 квітня

  • Школи та дитячі садочки
  • Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюють тільки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.
  • Закладу громадського харчування працюють тільки на винос або доставку.
  • Продуктові ярмарки працювати не будуть.
  • Фітнес-центри, басейни, спортклуби не працюють.
  • Концерти, вечірки - заборонені.

Кличко зазначив, що всі, хто може - повинні перейти на дистанційну роботу або піти у відпустку.

Зазначимо, що з 5 квітня 2021 року в столиці ввели посилений карантин.

Як ми писали раніше, стало відомо, коли у Києві відкриють дитячі садки.

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