У Києві продовжили карантин: скільки ще будуть закриті садки, школи та кафе
У Києві продовжили карантин до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в столиці не покращилася. Дитячі садки, школи, заклади громадського харчування будуть також закриті в цей проміжок часу.
Про це на щоденному брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Рішення про продовження локдауну місцева влада прийняла через складну ситуацію з коронавірусом.
"Оскільки епідеміологічна ситуація у столиці істотно не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - заявив глава міста.
Що залишається закритим до 30 квітня
- Школи та дитячі садочки
- Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюють тільки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Закладу громадського харчування працюють тільки на винос або доставку.
- Продуктові ярмарки працювати не будуть.
- Фітнес-центри, басейни, спортклуби не працюють.
- Концерти, вечірки - заборонені.
Кличко зазначив, що всі, хто може - повинні перейти на дистанційну роботу або піти у відпустку.
Зазначимо, що з 5 квітня 2021 року в столиці ввели посилений карантин.
Як ми писали раніше, стало відомо, коли у Києві відкриють дитячі садки.