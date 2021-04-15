В мэрии Киева рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска

В Киеве во время жесткого карантина разрешили пользоваться общественным транспортом без специального пропуска адвокатам, заявил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По словам чиновника, адвокатам достаточно только предъявить свое служебное удостоверение, и их будут пускать в транспорт - метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

Бондаренко уточнил, что такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что нынешние эпидемиологические ограничения относительно пользования транспортом не должны стать препятствием для деятельности адвокатов.

"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов в столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - сказал заместитель киевского мэра.

Напомним, что в Киеве 5 апреля ужесточили карантин, и теперь для проезда в общественном транспорте - наземном и метро - нужен спецпропуск. Его могут получить работники предприятий, выполняющие критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).