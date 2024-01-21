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В сеть "слили" неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит

Воскресенье 21 января 2024 15:50
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В сеть "слили" неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

В сеть слили личные данные о певце MELOVIN. Реакция артиста не заставила себя долго ждать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram финалиста нацотбора на Евровидение 2024 года.

Подробности

Так, в одном из Telegram-каналов появились персональные данные исполнителя, в частности его водительское удостоверение, прописка и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщил артист, опубликовав соответствующие скриншоты.

В сеть &quot;слили&quot; неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит

В сеть &quot;слили&quot; неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит

В сеть слили личные данные о MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам MELOVIN, его расстраивает не то, что его данные "слили", а то, что люди, которые стоят за этим, сознательно нарушили Конституцию Украины и Уголовный кодекс.

"Проснулся от этих скриншотов. Что меня расстраивает... то, что слили мои данные? Я что, их никогда не видел или это какая-то неправда? Нет. Меня огорчает, что люди сознательно нарушили 32 статью Конституции Украины и 182 статью Уголовного кодекса. Это единственное", - говорит звезда.

Певец говорит, что нация должна быть более осознанной и понимать причинно-следственные связи, и нести ответственность за это.

В сеть &quot;слили&quot; неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит

В сеть слили личные данные о MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Что только не происходило за мою небольшую, но насыщенную жизнь. И сливали фото интимных частей тела, хотя они оказались не моими... а жаль, надо было мои, чтобы резонанснее было. У меня всегда вопрос: чтобы что? Это меня как-то должно сломать? Вам не хватает любви или внимания от близких?", - сказал MELOVIN.

Исполнитель посоветовал недобросовестным людям сходить к психотерапевту и пообщаться с ним, настроив свои "тараканы в голове".

"Я желаю вам внутри внутреннего счастья и любви к себе, потому что когда себя любишь - этим всем не занимаешься", - подытожил финалист нацотбора на Евровидение 2024.

Недавно MELOVIN ответил, пойдет ли на фронт, если ему придет повестка.

Также букмекеры дали прогноз, кто будет представлять Украину на Евровидении 2024 года.

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