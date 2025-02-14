Революция в дизайне. iPhone 17 Pro получит переработанный модуль камеры (фото, видео)

iPhone 17 Pro получит три задние камеры, расположенные в привычном треугольном формате. Однако они будут размещены в абсолютно новом прямоугольном блоке камер с закругленными углами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

В новом видео на YouTube-канале Front Page Tech ведущий Джон Проссер заявил, что камера-блок будет значительно крупнее, чем показывали многие ранние концепты. Камеры расположены слева, а светодиодная вспышка, задний микрофон и LiDAR-сканер выстроены вертикально справа.

Кроме того, iPhone 17 Pro получит двухцветную заднюю панель - камера-блок будет темнее, чем остальной корпус смартфона.

Неизвестно, принесет ли новый дизайн какие-либо технические преимущества или это просто эстетическое решение. Проссер утверждает, что его данные основаны на информации от нескольких источников, знакомых с дизайном iPhone 17 Pro, и он лично видел устройство.

Предполагается, что такой же модуль камер получит iPhone 17 Pro Max, но Проссер этого не подтвердил. Также ходят слухи, что ультратонкий "iPhone 17 Air" получит камеру-блок, но с одним объективом. Пока неясно, распространится ли этот дизайн на базовую модель iPhone 17.

Скриншот

Стоит отметить, что Google уже использует заднюю камеру-блок в Pixel 9 и Pixel 9 Pro, однако там объективы расположены горизонтально, а не в форме треугольника.

Джон Проссер - известный техноблогер с более чем десятилетним стажем. Его утечки про Apple были как точными, так и ошибочными. В 2020 году он первым раскрыл дизайн AirTag задолго до анонса, а также поделился деталями об iPad mini 6. Однако он ошибался, например, предсказывая плоские грани Apple Watch Series 7, хотя возможно, Apple действительно тестировала такой вариант.

Недавно Проссер заявил, что iOS 19 получит обновленное приложение "Камера" в стиле visionOS, с полупрозрачными меню и кнопками.

Официальный анонс iPhone 17 ожидается в сентябре, и до этого момента, вероятно, появятся новые утечки, связанные с дизайном устройств.