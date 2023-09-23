RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети смеются над продолжением мема "Не хочу уезжать из Крыма" (видео)

Россияне в Крыму напуганы взрывами (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

После взрывов в оккупированном Крыму 22 сентября, в результате которых был разрушен штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова, местные коллаборанты и "понаехавшие" россияне бьются в истерике.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть на отчаяние женщины, которая жалуется на то, как ей страшно в Крыму.

При написании материала использовались источники: Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах приехавшая в Крым женщина, судя по всему, с территории РФ, плачет и говорит, что ей очень страшно передвигаться по городу после взрывов.

"Я так боюсь туда ехать, где были взрывы, а другой дороги просто нет... Это капец… Как страшно. Прям - очень", - говорит она.

 

 

Реакция женщины на произошедшее очень напоминает реакцию россиянки Светланы Логиновой, которая летом прошлого года, после взрывов на аэродроме в Саках, рыдала в авто, потому что "вообще не хотела ехать из Крыма", потому что там "все так душевно и по-домашнему". Она жаловалась, что хорошо устроилась в Алуште и жила как "в своем доме".

 

Но реакция Логиновой породила долгоиграющий мем "Не хочу уезжать из Крыма", который популярен до сих пор.

А реакцию женщины, плачущейся на удары по оккупантам в Севастополе, справедливо называют "продолжением" смешного мемчика.

Собственно, юзеры в сети высмеивают россиянку даже без привязки к мему о "не хочу уезжать из Крыма":

  • Тітка наростила пазурі, як у Крюгера з "Кошмару на вулиці В'язів", і ще заявляє, що її хтось там налякав?
  • Нравится, не нравится, терпи, моя красавица
  • Нігтики рекламує
  • Дурненька, а ви щодня бомбите мирний народ України! І це кара за пролиту кров невинних українців! Це тільки початок відплати!
  • Ось її обличчя - явний приклад висловлювання ТП. Так ще й "лівий на нас, правий - на Кавказ"...
  • Що це за козюля? Встановили вже? Цікаво, місцева чи понаїхала?

Ранее мы рассказывали, в каком состоянии сейчас самое большое водохранилище в Крыму.

А еще сообщалось о том, что Илон Маск тайно отключал Starlink во время операций ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВзрыв