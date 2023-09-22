Воды нет, а рыба клюет. В каком состоянии самое большое и самое важное водохранилище Крыма (фото)

Белогорское водохранилище - это одно из самых крупных водохранилищ Крыма. Оно обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского водохранилища. С момента аннексии полуострова Россией состояние водоема начало заметно приходить в упадок. Это в свою очередь повлияло и на экосистему, и на водоснабжение питьевой воды людям.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о состоянии водохранилища сейчас.

Что известно о Белогорском водохранилище

Его построили в 1970 году в Белогорском районе Автономной Республики Крым. Первоочередной целью возведения было орошение сельскохозяйственных земель, отделенное от Тайганского водохранилища небольшим перешейком.

Водохранилище зарыблено следующими видами рыбы:

карп

карась

щука

толстолоб

судак

окунь

плотва

лещ

голавль

Водоснабжение в Крым

В 2014 году была построена схема опрокидывания вод Белогорского и Тайганского водохранилищ в Северокрымский канал. Это позволило обеспечить водой Феодосию, Керчь и Судак до завершения строительства подземных водозаборов в 2016 году.

В течение января-февраля 2015 Белогорское водохранилище использовали для наполнения Новониколаевского водохранилища. Из-за отсутствия осадков к октябрю 2015 года наполнение водохранилища сократилось до 4,1 миллиона метров кубических.

В декабре 2015 водохранилище заметно обмелело, и в верховьях появилось русло реки Карасу.

Белогорское водохранилище обмелело до самого дна (фото: Крым. Реалии)

Уже в мае 2016 года производительных запасов по сравнению с предыдущим годом было меньше в три раза, а подача воды на орошение была прекращена. В конце 2016 года запасы отсутствовали.

Однако оккупационные власти уверяли, что опасности в этом нет.

Так называемая "административная власть Крыма" нивелирует опасность обмеления водохранилища (скриншот: Styler)

Белогорское водохранилище сегодня

Корреспондент Суспільного Крим сообщает, что уровень воды в Белогорском водохранилище уменьшается ежедневно.

Как рассказали журналистам местные жители, воду из водоема активно сбрасывают в реку Биюк-Карасу на нужды Юго-Восточного Крыма. Особенно усиленно это начали делать после опустения Северокрымского канала в результате подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Сегодня Белогорское водохранилище является основным источником питьевой воды для населенных пунктов Юго-Восточного Крыма. Однако если сбрасывать воду в таких объемах, к зиме водоем может потерять большую часть полезного объема.

"Когда началась "СВО", местные власти хвастались, что возобновление подачи воды к Северокрымскому каналу - это одно из главных достижений. Теперь молчат, а воды у нас все меньше. Если следующий год будет засушливым, то будут большие проблемы с водой не только у Юго-Восточного Крыма, но и у нас", - сказал житель села Криничное, которое ближе к Белогорскому водохранилищу.

Однако в процессе обмеления из водохранилища очень активно клюет рыба, поэтому местные рыбаки этим пользуются.

А вот в Симферопольском водохранилище "власть" сохраняет достаточный уровень воды, ведь это крымская столица, которая должна быть обеспечена. Именно это позволяет им утверждать, что проблем с водой в Крыму нет, а запасов хватит еще на год.

Оккупационные власти Крыма скрывают проблемы с водоснабжением до полуострова (скриншот: Styler)

Профессор кафедры экологии НаУКМА Евгений Хлобистов в комментарии Суспільному объяснил, что последствий от очередного обмеления мы не увидим. Дело в том, что оно уже произошло в 2020 году, и тогда природные системы защиты водного зеркала, самоочищение воды, состав микроорганизмов, биоразнообразие уже были утрачены.

Поэтому сейчас в регионе неустойчивая экосистема, которая может снова разрушиться, но без заметных последствий для флоры и фауны полуострова.

Симферопольское водохранилище (фото: Общественное)