Маск тайно отключал Starlink над Крымом во время операции украинских войск, - CNN

Илон Макс тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании у побережья Крыма, якобы, чтобы помешать спецоперации Украины против военно-морского флота РФ. Произошло это в прошлом году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на новую биографическую книгу о миллиардере Уолтера Айзексона.

Зачем Маск отключил Starlink

Как утверждает Айзексон, Илон Маск не был в восторге от того, что его системы Starlink используются для военных операций. Поэтому он дал такую тайную команду своим инженерам.

Подводные украинские дроны после отключения Starlink, начиненные взрывчаткой, приблизились к российским кораблям, потеряли связь и просто прибились к берегу.

Причиной такого решения стал страх, что Россия может ответить за нападение на Крым применением ядерного оружия. Маск пообщался с высокопоставленными чиновниками и начал паниковать.

Опасения миллиардера в Крыму не подтвердились, он даже назвал эту ситуацию "мини-Перл-Харбор".

Но по словам Айзексона, этот эпизод показывает щекотливое положение, в котором оказался Маск во время полномасштабного вторжения России в Украину. Миллиардеру невольно пришлось стать неким посредником, которого американские чиновники не смогли проигнорировать.

Что известно о Starlink в Украине

В 2022 году Россия нарушила работу систем связи Украины и Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink производства SpaceX на миллионы долларов. И эти терминалы имели большое значение для военных операций.

Но, когда Украина начала использовать Starlink для своих наступательных операций, Илон Маск начал сомневаться в своем решении.

"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", - сказал Маск.

Вскоре после этого миллиардер имел разговор с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом России в США. И одновременно с этим министр Михаил Федоров просил Маска восстановить связь.

Но генеральный директор производителя автомобилей Tesla сказал, что хоть его и впечатлил дизайн подводных дронов, включать спутниковое покрытие для Крыма он не станет, так как "Украина сейчас заходит слишком далеко и может получить стратегическое поражение".

Скандал из-за оплаты за Starlink

Более того, на фоне этой ситуации разразился и новый скандал - кто будет платить за терминалы Starlink. По словам Маска, его компания потратила десятки миллионов собственных денег на отправку спутникового оборудования в Украину. Компания сообщила Пентагону, что далее счета оплачивать они не будут.

После шума, который поднялся в СМИ и соцсетях, Маск написал в Twitter: "Да черт с ним…мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины".

По словам Айзексона, такое решение Маска привело в ярость президента SpaceX Гвинна Шотвелла. Якобы Шотвеллу Пентагон уже приготовил чек на 145 млн долларов, но из-за решения Маска, компания их не получит.

Однако позже SpaceX заключила соглашение с правительством США и Европы об оплате еще 100 000 спутниковых систем для Украины в начале 2023 года.

На данный момент Илон Маск и SpaceX на запросы CNN не ответили.