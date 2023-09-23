В мережі сміються з продовження мему "Не хочу уезжать из Крыма" (відео)

Після вибухів в окупованому Криму 22 вересня, в результаті яких було зруйновано штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова, місцеві колаборанти і "понаїхавші" росіяни б'ються в істериці.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує подивитися на розпач жінки, яка бідкається на те, як їй страшно в Криму.
При написанні матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал "Всевидящее Око".
На кадрах жіночка, яка приїхала до Криму, судячи з усього, з території РФ, плаче і каже, що їй дуже страшно пересуватися містом після вибухів.
"Я так боюся туди їхати, де були вибухи, а іншої дороги просто немає... Це капець… Як страшно. Прям - дуже", - говорить вона.
Реакція жінки на те, що відбулося, дуже нагадує реакцію росіянки Світлани Логінової, яка влітку минулого року, після вибухів на аеродромі в Саках, ридала в авто, бо "взагалі не хотіла їхати з Криму", бо там "все так душевно та по-домашньому". Вона скаржилася, що добре влаштувалась в Алушті і жила як "у своєму будинку".
Та реакція Логінової породила довгограючий мем "Не хочу уезжать из Крыма", який популярний і досі.
А реакцію жінки, яка плачеться на удари по окупантах в Севастополі, справедливо називають "продовженням" смішного мемчика.
Власне, юзери в мережі висміюють росіянку навіть без прив'язки до мему про "нє хочу уєзжать із Крима":
Раніше ми розповідали, в якому стані зараз найбільше водосховище в Криму.
А ще повідомляли про те, що Ілон Маск таємно відключав Starlink під час операцій ЗСУ.