В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук

Так, журналистка возмущена тем, что в один ряд с теми, кто активно способствует победе Украины в войне, издание поставило одиозную Стужук, которая находит оправдание ракетным ударам по ее стране.

"Среди военных и волонтеров и тех, кто реально прилагается к будущей победе Украины на информационном поле и в тылу, мы видим кого? Соню Стужук. Которая и вашим и нашим. И просто «дерево мира». Так давайте уже Ани Лорак туда поставим. А чего - некоторые украинцы также пишут, что она просто артистка и красиво пойот", - эмоционально высказалась она.

Скриншот

Доротюк также поражена тем, что в рейтинге оказалась блогерша Корячка, которая ранее называла украинских защитников "мясом", а российское вторжение - "грязными играми политиков".

"Как можно ее вообще ставить в один ряд с той же Алиной Михайловой [волонтер, офицер ВСУ, возлюбленная погибшего "Да Винчи"] для меня лично нонсенс", - написала журналистка.

Скриншот

Также среди претендентов на попадание в топ-50 лучших украинских блогеров - Анна Алхим, известная своими скандальными поступками и заявлениями.

Она, будучи поклонницей русского языка и музыки, назвала призывы к переходу на украинский "нацизмом" и "хваляла влиятельного мужчину" и "красавца" Путина.

Скриншот