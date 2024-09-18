UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі проходить голосування за найкращих блогерів України: серед кандидатів - зрадниця Стужук

Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Видання "ФОКУС" запустило голосування для складання рейтингу "Топ-50 блогерів України-2024". Серед кандилатів - Віктор Розовий, який наразі проходить реабілітацію після складного осколкового поранення голови, воїн ЗСУ Олександр Ярмак, а також розповсюджувачі російських наративів Софія Стужук та Анна Алхім.

На скандальні імена у списку звернула увагу журналістка Аліна Доротюк.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) на Telegram-канал інтерв’юерки.

Так, журналістка обурена тим, що в один ряд з тими, хто активно сприяє перемозі України у війні, видання поставило одіозну Стужук, яка знаходить виправдання ракетним ударам по її країни.

"Серед військових й волонтерів та тих, хто реально докладається до майбутньої перемоги України на інформаційному полі та в тилу, ми бачимо кого? Соню Стужук. Яка і вашим і нашим. І просто "дєрєво міра". То давайте вже Ані Лорак туди поставимо. А чого - деякі українці також пишуть, що вона просто артістка і красіво пойот", - емоційно висловилася вона.

Скріншот

Доротюк також вражена тим, що у рейтингу опинилася блогерка Корячка, яка раніше називала українських захисників "м'ясом", а російське вторгнення - "брудними іграми політиків".

"Як можна її взагалі ставити в один ряд із тією ж Аліною Михайловою [волонтерка, офіцерка ЗСУ, кохана загиблого "Да Вінчі"] для мене особисто нонсенс", - написала журналістка.

Скріншот

Також серед претендентів на потрапляння в топ-50 найкращих українських блогерів - Анна Алхім, відома своїми скандальними вчинками і заявами.

Вона, будучи прихильницею російської мови і музики, назвала заклики до переходу на українську "нацизмом" і "вихваляла впливового чоловіка" і "красеня" Путіна.

Скріншот

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніБлогеркаЗірки шоу-бізнесу