У мережі проходить голосування за найкращих блогерів України: серед кандидатів - зрадниця Стужук

Видання "ФОКУС" запустило голосування для складання рейтингу "Топ-50 блогерів України-2024". Серед кандилатів - Віктор Розовий, який наразі проходить реабілітацію після складного осколкового поранення голови, воїн ЗСУ Олександр Ярмак, а також розповсюджувачі російських наративів Софія Стужук та Анна Алхім.
На скандальні імена у списку звернула увагу журналістка Аліна Доротюк.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) на Telegram-канал інтерв’юерки.
Так, журналістка обурена тим, що в один ряд з тими, хто активно сприяє перемозі України у війні, видання поставило одіозну Стужук, яка знаходить виправдання ракетним ударам по її країни.
"Серед військових й волонтерів та тих, хто реально докладається до майбутньої перемоги України на інформаційному полі та в тилу, ми бачимо кого? Соню Стужук. Яка і вашим і нашим. І просто "дєрєво міра". То давайте вже Ані Лорак туди поставимо. А чого - деякі українці також пишуть, що вона просто артістка і красіво пойот", - емоційно висловилася вона.
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Доротюк також вражена тим, що у рейтингу опинилася блогерка Корячка, яка раніше називала українських захисників "м'ясом", а російське вторгнення - "брудними іграми політиків".
"Як можна її взагалі ставити в один ряд із тією ж Аліною Михайловою [волонтерка, офіцерка ЗСУ, кохана загиблого "Да Вінчі"] для мене особисто нонсенс", - написала журналістка.
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Також серед претендентів на потрапляння в топ-50 найкращих українських блогерів - Анна Алхім, відома своїми скандальними вчинками і заявами.
Вона, будучи прихильницею російської мови і музики, назвала заклики до переходу на українську "нацизмом" і "вихваляла впливового чоловіка" і "красеня" Путіна.
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Раніше ми розповідали, що блогерка Стужук потрапила у черговий скандал.
Також Тарабарова відповіла, що думає про Потапа після всіх його "зашкварів".