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Блогерша Стужук попала в очередной скандал: превратила лес в мусорную свалку

Воскресенье 14 июля 2024 11:45
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Блогерша Стужук попала в очередной скандал: превратила лес в мусорную свалку София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная украинская блогерша София Стужук, которая в начале войны уехала из Украины и не собирается возвращаться, попала в скандал в Латвии, где проживает вместе с детьми и мужем. Так, инфлюенсерка и ее избранник забыли, как выглядят мусорные баки, и решили выбросить свой мусор в лес.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание apollo.lv.

Подробности

Как сообщают СМИ Латвии, в начале июля местный лесничий по имени Райвис отправился в садовый участок Олайнского района и заметил брошенные у дороги мешки для мусора.

В одной из сумок мужчина нашел посылку на имя Наталья. Также был указан адрес женщины, поэтому лесничий решил поехать туда.

В разговоре с лесничим Наталья заверила, что в ближайшее время мусор будет вывезен.

Блогерша Стужук попала в очередной скандал: превратила лес в мусорную свалку

София Стужук выбросила мусор в лес (фото: apollo.lv)

Вернувшись на место происшествия, Райвис обнаружил и другие документы. Среди них был контракт Антона Левданского (мужа Стужук, - прим. ред) со спортивным клубом, как и чек на покупку в магазине одежды на 367 евро.

"Женщина указала, что отходы будут вывозить, и я ей доверился. Пришел на следующий день, отходы были, даже через сутки ничего не изменилось. В данном случае мне очень повезло, что эти документы также были среди отходов", - поделился мужчина.

Введя имя Антона в сети, он обнаружил, что на него в соцсети Instagram подписано 117 тысяч человек.

Блогерша Стужук попала в очередной скандал: превратила лес в мусорную свалку

Страница мужа Стужук в Instagram (фото: instagram.com/anton.levdansky)

Среди мусора также была найдена упаковка отправления с надписью "София S", а также в договоре со спортклубом была использована электронная почта Софии Левданской.

Доказательством того, что мусор принадлежит семье Стужук, может служить фото, сделанное возле дома, куда также зашел лесник.

Реакция украинцев

Пользователи сети активно начали распространять скриншоты с новостью латвийских СМИ в своих TikTok.

  • Не розумію навіщо. В неї не вивозять сміття з дому чи що?
  • За це треба платити. Мабуть, вирішила зекономити
  • Не захищаю, просто дуже схоже що її сміття забрали щоб там ритися, щось шукали, в лісі і лишили
  • Ну вона ж дєвачка, звідки їй знати, що робити з тим сміттям

Напомним, блогерша-миллионерша София Стужук, среди подписчиков в Instagram которой было много украинцев и россиян, после 24 февраля решила не высказываться о полномасштабном российском вторжении. Вместе с детьми она переехала в Ригу, где вышла замуж и родила четвертого ребенка.

Недавно участница "СуперМамы" объяснила, почему "сдала" экс-мужа ТЦК.

Также мы писали, что украинская группа "наказала" участницу из-за выступления на скандальном корпоративе Монатика в Италии.

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