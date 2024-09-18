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В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук

Среда 18 сентября 2024 12:17
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В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Издание "ФОКУС" запустило голосование для составления рейтинга "Топ-50 блогеров Украины-2024". Среди кандилатов - Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после сложного осколочного ранения головы, воин ВСУ Александр Ярмак, а также распространители российских нарративов София Стужук и Анна Алхим.

На скандальные имена в списке обратила внимание журналистка Алина Доротюк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) на Telegram-канал интервьюерки.

Так, журналистка возмущена тем, что в один ряд с теми, кто активно способствует победе Украины в войне, издание поставило одиозную Стужук, которая находит оправдание ракетным ударам по ее стране.

"Среди военных и волонтеров и тех, кто реально прилагается к будущей победе Украины на информационном поле и в тылу, мы видим кого? Соню Стужук. Которая и вашим и нашим. И просто «дерево мира». Так давайте уже Ани Лорак туда поставим. А чего - некоторые украинцы также пишут, что она просто артистка и красиво пойот", - эмоционально высказалась она.

В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук

Скриншот

Доротюк также поражена тем, что в рейтинге оказалась блогерша Корячка, которая ранее называла украинских защитников "мясом", а российское вторжение - "грязными играми политиков".

"Как можно ее вообще ставить в один ряд с той же Алиной Михайловой [волонтер, офицер ВСУ, возлюбленная погибшего "Да Винчи"] для меня лично нонсенс", - написала журналистка.

В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук

Скриншот

Также среди претендентов на попадание в топ-50 лучших украинских блогеров - Анна Алхим, известная своими скандальными поступками и заявлениями.

Она, будучи поклонницей русского языка и музыки, назвала призывы к переходу на украинский "нацизмом" и "хваляла влиятельного мужчину" и "красавца" Путина.

В сети проходит голосование за лучших блогеров Украины: среди кандидатов - предательница Стужук

Скриншот

Ранее мы рассказывали, что блогерша Стужук попала в очередной скандал.

Также Тарабарова ответила, что думает о Потапе после всех его "зашкваров".

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