В сети показали первые официальные фото "Мисс Вселенная Украина-2024": их сделал легендарный фотограф

В сети обнародовали первые официальные фото Алины Пономаренко в статусе "Мисс Вселенная Украина-2024" . Кадры, как известно, сделал легендарный голливудский фотограф Фадиль Бериша.

Что об этом известно и в каком образе появилась украинка, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Miss Ukraine Universe.

Первые официальные снимки "Мисс Вселенная Украина-2024"

На опубликованных в сети кадрах 20-летняя одесситка предстала в пастельно-голубом платье, которое подчеркнуло фигуру. Низ наряда был декорирован пышной юбкой, а зона декольте украшена массивными стразами и камешками.

Изысканный аутфит подчеркнула лента "Мисс Вселенная Украина" и корона, которую победительница держала в руках. Также на одном из кадров она предстала с флагом Украины на плечах.

Алина Пономаренко (Фото: instagram.com/missukraine_universe)

"Первые официальные фото Алины Пономаренко в роли "Мисс Вселенная Украина-2024" от легендарного фотографа Фадиля Бериши. Искренне благодарны Фадилю за поддержку Украины!" - отметили авторы публикации.

Кадры для украинки сделал Фадиль Бериша (Фото: instagram.com/missukraine_universe)

Кто такой Фадиль Бериша

51-летний американский модный фотограф имеет албанское происхождение, сейчас живет в Нью-Йорке. Ранее он был официальным фотографом конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс США" и компании Rolex.

Фадиль снимал таких всемирно известных людей, как Дональд Трамп, Джоан Коллинз, Роджер Федерер, Виктория и Дэвид Бекхэмы и многие другие.

Как можно понять из публикации, мужчина выразил поддержку нашей стране в период полномасштабной войны с РФ.

Реакция сети

В комментариях подписчики засыпали Алину комплиментами, подчеркнув, что она выглядит просто невероятно. Вот некоторые их комментарии:

"Алина, ваша красота удивительна! Вы и без макияжа потрясающая. Желаю быть максимально естественной как снаружи, так и внутренне"

"Какая она невероятная"

"Красивая украинская девушка, но платье что-то мне не очень зашло"

"Королева наших сердец"

"Какая она красивая".

Что известно о "Мисс Вселенная 2024"

Ежегодный конкурс красоты станет 73-м и пройдет в этом году в Мексике, впервые с 2007 года.

Прошлогодняя победительница Шейннис Паласиос из Никарагуа в финале мероприятия коронует свою преемницу. Масштабное событие, как известно, состоится в конце 2024 года.

Алина Пономаренко, получившая титул "Мисс Вселенная Украина-2024", будет представлять нашу страну на этой международной арене красоты. Финал "Мисс Украина Вселенная" в период полномасштабной войны проводился в онлайн-формате, поэтому традиционного праздничного награждения не было.

Алина родом из Одессы. В прошлом работала моделью и участвовала в различных мероприятиях, где получала модные титулы.

Занимается социальной деятельностью - является автором инициативы "Дерево любові", направленной на поддержку пожилых людей, которым нужна помощь.