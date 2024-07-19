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"Мисс Вселенная Украина-2024" высказалась о победе в конкурсе и других участницах

Пятница 19 июля 2024 09:32
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"Мисс Вселенная Украина-2024" высказалась о победе в конкурсе и других участницах Алина Пономаренко (Фото: instagram.com/lalialinaa)
Автор: Любовь Блажко

В конкурсе "Мисс Вселенная Украина-2024" победила 20-летняя одесситка Алина Пономаренко, и в соцсетях она уже успела прокомментировать радостное событие. В частности, модель призналась, что до последнего не верила, что мечта ее детства станет реальностью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинки.

Что написала Пономаренко

В посте Алина отметила, что соревновалась с другими достойными участницами, которые в прошлом привозили домой победы на международных мероприятиях красоты, занимали призовые места, а также поражали невероятными выступлениями и национальными костюмами - эти факторы не только установили, по словам девушки, чрезвычайно высокую планку борьбы.

"Я осознаю всю ответственность, которая легла на мои плечи и мой путь не заканчивается этой победой - только начинается. Готова много работать ради страны, которую я очень люблю, и ради того, чтобы ее имя слышали в каждом уголке мира", - подчеркнула она.

Напоследок одесситка поблагодарила всех за невероятное количество поздравлений, теплые слова и добавила, что не подведет.

&quot;Мисс Вселенная Украина-2024&quot; высказалась о победе в конкурсе и других участницахАлина Пономаренко стала новой обладательницей титула "Мисс Вселенная Украина-2024" (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Напомним, финал конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина-2024" из-за полномасштабного вторжения проходит в онлайн формате вместо обычного.

Потому традиционного праздничного награждения победительницы не было. А был только отбор в режиме онлайн-собеседования, как и в прошлом году.

Свои заявки для участия подавали как замужние или разведенные девушки, так и конкурсантки с детьми.

Что касается Алины Пономаренко, то после победы на "Мисс Вселенная Украина-2024" она будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024", который пройдет в Мексике уже в конце этого года.

&quot;Мисс Вселенная Украина-2024&quot; высказалась о победе в конкурсе и других участницахДевушка активно занимается волонтерством (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Организаторы "Мисс Вселенная Украина" подчеркивали, что хоть сейчас и не время для мероприятий развлекательного характера, они все равно важны, поскольку что это еще один способ напомнить миру о российской агрессии против Украины.

Ранее мы писали, что украинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте.

Кроме того, "Мисс Алабама-2024" стала модель плюс-сайз - посмотрите, как она выглядит.

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