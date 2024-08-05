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Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Понедельник 05 августа 2024 17:16
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Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото) Участницы конкурса Мисс США-2024 (фото: instagram.com/missusa)
Автор: Иванна Пашкевич

Вчера, 4 августа, в Америке выбрали самую красивую девушку страны. Церемония состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Титул Мисс США получила Альма Купер, которая ранее победила в конкурсе Мисс Мичиган. Однако далеко не все остались довольны этим выбором.

Как выглядит красавица и почему американцев не удовлетворил результат - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об Альме Купер

Девушка с отличием окончила академию "Вест-Пойнт". Она получила степень магистра статистики в Стэнфорде и работает специалистом по обработке данных.

"Как дочь рабочего-мигранта, гордая афро-латиноамериканка, я живу американской мечтой", - сообщила Купер судьям.

Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Альма Купер окончила академию "Вест-Пойнт" (фото: instagram.com/alma.cooper)

Альма поддерживает некоммерческую организацию "Накормим Америку" и планирует использовать свою платформу для борьбы с проблемой продовольственной безопасности. Ее главная цель - обеспечить доступность здоровой пищи для всех людей.

Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Альма Купер (фото: instagram.com/alma.cooper)

Девушка была коронована Саванной Ганкевич из Гавайев, которая стала Мисс США в мае после неожиданного отказа от титула победительницы в прошлом году, Ноэлии Фойгт.

Новая мисс вызвала резкую критику пользователей.

Как выглядит Мисс США-2024, которую назвали худшей в истории конкурса (фото)

Альма Купер (фото: instagram.com/alma.cooper)

  • Мичиган… Почему? Я не понимаю. Как она победила?
  • Худшая Мисс США за всю историю! Я так разочарован
  • Мы точно не выиграем Мисс Вселенная
  • Потрясающая Мисс Техас не вошла в топ-5. Ее присутствие на сцене было самым ярким.
  • Отсутствие Техаса в топ-5, честно говоря, шокирует, мы точно смотрели одно и то же шоу?!

К слову, второе место заняла Коннор Перри из Кентукки США. В пятерку лучших также вошли Даника Кристоферсон из Оклахомы, Мэйси Гадсон из Огайо и Кристелл Фут из Теннесси, сообщает The Sun.

Ранее 38-летняя Астафьева поразила сеть честным фото в купальнике.

Также узнайте, как выглядит муж Могилевской.

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