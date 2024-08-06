У мережі показали перші офіційні фото "Міс Всесвіт Україна-2024": їх зробив легендарний фотограф
В мережі оприлюднили перші офіційні фото Аліни Пономаренко у статусі "Міс Всесвіт Україна-2024". Кадри, як відомо, зробив легендарний голлівудський фотограф Фаділь Беріша.
Що про це відомо та у якому образі з'явилася українка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Miss Ukraine Universe.
Перші офіційні знімки "Міс Всесвіт Україна-2024"
На опублікованих у мережі кадрах 20-річна одеситка постала у пастельно-блакитній сукні, яка підкреслила фігуру. Низ вбрання був декорований пишною спідницею, а зона декольте прикрашена масивними стразами та камінцями.
Вишуканий аутфіт підкреслила стрічка "Міс Всесвіт Україна" та корона, яку переможниця тримала у руках. Також на одному із кадрів вона постала зі стягом України на плечах.
Аліна Пономаренко (Фото: instagram.com/missukraine_universe)
"Перші офіційні фото Аліни Пономаренко у ролі "Міс Всесвіт Україна-2024" від легендарного фотографа Фаділя Беріши. Щиро вдячні Фаділю за підтримку України!" - зазначили автори публікації.
Кадри для українки зробив Фаділь Беріша (Фото: instagram.com/missukraine_universe)
Хто такий Фаділь Беріша
51-річний американський модний фотограф має албанське походження, нині мешкає в Нью-Йорку. Раніше він був офіційним фотографом конкурсів "Міс Всесвіт", "Міс США" та компанії Rolex.
Фаділь знімав таких всесвітньо відомих людей, як Дональд Трамп, Джоан Коллінз, Роджер Федерер, Вікторія та Девід Бекхеми і багато інших.
Як можна зрозуміти з публікації, чоловік висловив підтримку нашій країні у період повномасштабної війни з РФ.
Реакція мережі
У коментарях підписники засипали Аліну компліментами, підкресливши, що вона має просто неймовірний вигляд. Ось деякі їхні коментарі:
- "Аліна, ваша краса дивовижна! Ви й без макіяжу приголомшлива. Бажаю бути максимально природною як зовні, так і внутрішньо"
- "Яка вона неймовірна"
- "Файна українська дівчина, але плаття щось мені не дуже зайшло"
- "Королева наших сердець"
- "Яка вона красива".
Що відомо про "Міс Всесвіт 2024"
Щорічний конкурс краси стане 73-м і пройде цього року у Мексиці, вперше з 2007 року.
Торішня переможниця Шейнніс Паласіос з Нікарагуа у фіналі заходу коронує свою наступницю. Масштабна подія, як відомо, запланована на кінець 2024 року.
Аліна Пономаренко, яка здобула титул "Міс Всесвіт Україна-2024", буде представляти нашу країну на цій міжнародній арені краси. Фінал "Міс Україна Всесвіт" у період повномасштабної війни проводився в онлайн-форматі, а тому традиційного святкового нагородження не було.
Аліна родом з Одеси. У минулому працювала моделлю та брала участь у різноманітних заходах, де здобувала модні титули.
Займається соціальною діяльністю - є авторкою ініціативи "Дерево любові", яка спрямована на підтримку літніх людей, яким потрібна допомога.
Раніше Пономаренко вислолювалася про перемогу у конкурсі та інших учасниць.
Також подивіться, який вигляд має "Міс США-2024", яку назвали найгіршою в історії конкурсу.